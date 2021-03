innenriks

Førebels er dette ei sommarrute som skal gå ut oktober månad, skriv Torp Sandefjord lufthavn.

Marknadssjef Tine Kleive-Mathisen på Torp er fornøgd med å kunngjere ei ny rute.

– No får vi berre krysse fingrane for at vi snart kan reise igjen, og at livet etter kvart nærmar seg normalen. Vi håpar jo at distribusjonen av vaksine så raskt som råd er, kan lette på reiserestriksjonane og karantenereglane, slik at vi igjen kan flyge direkte frå Torp til reiseopplevingar i utlandet, seier ho.

(©NPK)