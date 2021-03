Rekord for norske nettbutikkar – krise for sko- og klesbutikkane

innenriks

I februar auka omsetninga i norske nettbutikkar med heile 74 prosent samanlikna med same månad i fjor, ifølgje ein rapport frå Virke, hovudorganisasjonen for handels- og tenestenæringa i Noreg.

– Dette er rekordtal for bransjen. Den sterke nettveksten i dei to første månadene i år må sjåast i samanheng med periodar med stengde butikkar i sentrale delar av landet, og at vi samanliknar med månader før korona i 2020. Det blir interessant å sjå korleis netthandelen utviklar seg når pandemien er over, seier direktør for handel i Virke, Harald J. Andersen.

Sko- og klesbutikkane, som er omfatta av smittevernrestriksjonar, har derimot opplevd ein nedgang i omsetninga på høvesvis 19 og 34 prosent.

– Det er kritisk og viser alvoret i situasjonen. Mange delar av næringslivet er sterkt prega av smittesituasjonen og dei nye koronarestriksjonane, og det er openbert fare for at mange kan gå konkurs før smitteverntiltak er avvikla, og etterspurnaden tek seg opp, seier han.

(©NPK)