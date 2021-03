Påsketuristar tek karantenen på hytta – testkapasiteten i Røros er sprengd

innenriks

– Testkapasiteten i kommunen vår er veldig utfordra no, seier Røros-ordførar Isak Veierud Busch (Ap) til NTB.

Røros har no kontakta Trondheim kommune fordi hyttefolk, spesielt frå Trondheim, testar seg på Røros.

– Vi ber folk om å reise heim om dei blir sjuke, og teste seg i eigen kommune då også resten av dei hyttekommunane kan ha utfordringar knytt til testkapasitet, skriv Trondheim kommune i ei pressemelding.

Busch understrekar at problemet med folk som testar seg på Røros, også gjeld hytteeigarar frå andre kommunar enn Trondheim.

– Ei heilt ny greie

Røros kommune har òg ansvaret for koronatesting for nabokommunen Os, som også er ein stor hyttekommune.

– Vi har stor testkapasitet i kommunen, men dette er første gongen under pandemien at vi ser at vi har vorte såpass pressa på kapasiteten. Det er noko heilt nytt, seier Busch.

Ifølgje ordføraren er noko av utfordringa til Røros at mange hytteeigarar som har vorte oppringde av smittesporingsteamet i eigne kommunar med beskjed om at dei er nærkontaktar til ein smitta, reiser til hytta på Røros for å ta karantenetida der.

– Den nasjonale tilrådinga er at ein skal ta karantenetida i kommunen ein bur, men vi ser at det i mange tilfelle ikkje blir gjort. Det er derfor kapasiteten vår blir utfordra, seier ordføraren.

Fryktar smitta hyttefolk

Busch ber no alle hyttefolk som bur i andre kommunar, om å reise heim dersom dei blir sette i karantene medan dei er på hytta. Røros har òg sendt ut ein sms til alle hyttefolk frå andre kommunar med beskjed om korleis dei skal innrette seg..

– Ein konsekvens av dette er òg at viss nokon av dei som er på hyttene, testar positivt, så har vi ansvaret for heile smittesporinga. Det kan vere utfordrande for ein liten kommune, seier Busch.

Under pandemien har den vesle trøndelagskommunen med 5.500 innbyggjarar hatt totalt fem stadfesta smittetilfelle.

– Det er definitivt ein auka risiko for at hyttefolk kan ta med seg smitte til Røros, seier Busch.

Han strekar likevel under at dei aller fleste blant hyttefolket er flinke til å overhalde smittevernreglane.

