Frp-innstilling til sentralstyre vekkjer reaksjonar

– Eg blir både flau og provosert. Dette sender nokre dårlege signal, seier sitjande sentralstyremedlem Lill Harriet Sandaune til Adresseavisen.

Sandaune er òg Frps gruppeleiar i fylkestinget i Trøndelag.

Ho hadde i utgangspunktet ikkje tenkt å stille til attval i sentralstyret, men har no ombestemt seg.

– Eg er redd for at signalet med så få kvinner i styret gjer at Frp ikkje blir eit like aktuelt parti å stemme på, særleg for kvinner, seier ho.

Sandaune trur valkomiteen kanskje ikkje har tenkt seg godt nok om.

– Det finst jo mange både tøffe og dyktige damer i Frp, påpeikar ho.

Men det avviser leiar av valkomiteen Frank Sve.

– Vi ønskjer dei som vi meiner er best eigna, uansett kjønn, seier han.

