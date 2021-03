FHI-topp: – Vaksinestudien er det vi har ønskt oss

innenriks

– Det er denne kunnskapen vi har ønskt oss, slik at vi lettare kan opne samfunnet i takt med vaksinasjonen, seier Berg til NTB.

Berg er seksjonsleiar ved Folkehelseinstituttet (FHI), som no jobbar med å vurdere konsekvensane av den nye, amerikanske studien om koronavaksinane til Pfizer og Moderna. Den viser at vaksinane er 90 prosent effektive mot koronainfeksjon i tillegg til at dei er effektive mot symptom. Det betyr at dei som har fått vaksinen, ikkje berre unngår å bli sjuke av covid-19, men også unngår å bli smitta – og å smitte andre.

Rosar omfattande studie

Berg rosar studien av fleire grunnar. Forskarane har følgt med på 3.950 amerikanske helsearbeidarar, som både har rapportert om symptom og sjølve testa seg for korona.

– Det er bra når ein planlegg ein studie frå starten av og ikkje måler ting i etterkant. Då kan ein kontrollere han betre og følgje betre med på kva som kan gå feil, seier Berg.

Han peikar òg på at studien er gjord i USA, som er eit land med mykje smitte, og at han har svært mange deltakarar, noko som gjer at ein kan fjerne usikkerheitsmoment.

Måndag varsla Bergs kollega Preben Aavitsland at den amerikanske studien saman med andre studiar vil føre til lettar i tiltaka etter kvart. Berg åtvarar likevel om at fullvaksinerte likevel ikkje kan vente seg full fridom med det første.

Kan få noko karantenelette

– Det blir alltid ein balanse mellom tiltak på individnivå og gruppenivå. Det er prosessar i gang når det gjeld ting som karantenereglar, men gruppetiltak som avstandsreglar handlar òg om forståinga for pandemien i samfunnet, seier han.

Fullvaksinerte som viser symptom på koronaviruset, vil nok framleis måtte teste seg i lang tid, fortel FHI-toppen. Likevel kan det hende at fullvaksinerte som har vore i kontakt med smitta, kan få lette i karantenereglane. Slike lettar har ein allereie byrja med for helsepersonell.

– Det er forskjell på tiltak som er meint å verne deg, og tiltak som er meint å verne mot vidare smitte. Det typiske er at du kan vere litt nærare dine kjære, og eldre som er fullvaksinerte, kan til ei viss grad ta meir ansvar for sitt eige liv, seier Berg.

– Ikkje noko magisk nummer

Vaksinestudien endrar heller ikkje på kor stor andel av befolkninga som må vere vaksinerte, før ein kan opne samfunnet igjen for fullt.

– Det er ikkje noko magisk tal. Ordentlege data frå andre land gjer at modellane våre blir betre. Vi må opne gradvis og sjå kva som skjer, det blir ein slags vekselverknad.

Berg vil òg oppklare ei misforståing.

– Vi har heile tida tenkt og meint at dei som er vaksinerte, er mindre smittsame. Det har heile tida lege til grunn. Men undersøkingar som stadfestar dette i det verkelege livet, er veldig fint å sjå, seier han.

