Dyre reparasjonar gjer at fleire nordmenn heller kjøper nytt

innenriks

Berre kvar fjerde nordmann har gått til reparatør dei siste tre åra, viser ei undersøking InFact har gjennomført for organisasjonen Restarters Norway og gjenvinningsaktøren Geminor.

– Så mange som 29 prosent av respondentane som ikkje har levert produkt til reparasjon, oppgir at dette er fordi «det er dyrare enn å kjøpe nytt». Samtidig oppgir 51 prosent at dei i større grad ville velje reparasjon av produkt viss det var billigare enn å kjøpe nytt, seier dagleg leiar Kaja Juul Skarbø i Restarters Norway.

10,5 prosent seier at gjenbruk må bli meir sosialt akseptert for at dei sjølv skal gjenbruke meir. Jo eldre respondentane er, desto viktigare er dette spørsmålet.

Kvar fjerde respondent oppgir at betre tilgang på reparatørar vil vere det viktigaste verkemiddelet for å auke levetida på produkt.

– Undersøkinga fortel oss dessutan at det er stor variasjon i tilbodet på reparatørar avhengig av kvar i Noreg du bur, seier Skarbø.

(©NPK)