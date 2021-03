25 nye smittetilfelle i Drammen

innenriks

– Dagens smittetal speglar at det var relativt få som testa seg, seier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han oppmodar samtidig alle til å ha låg terskel for å teste seg sjølv om det no er påske, skriv kommunen.

Av dei 25 nye smitta er smittevegen kjend for 22 personar og ukjend for to. Det blir framleis jobba med smittesporing for éin person.

Kommunen opplyser samtidig om at ein person som har vore smitta av koronavirus, gjekk bort ved Drammen sjukehus måndag. Med dødsfallet på måndag er det no registrert 47 dødsfall etter påvist koronasmitte i Drammen kommune.

