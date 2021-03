Sylvi Listhaug innstilt som ny Frp-leiar

innenriks

– Eg er takksam for tilliten og veldig motivert til å leie Frp viss landsmøtet vel meg. Vi skal saman jobbe for eit best mogleg valresultat, seier Listhaug

Ho er klar på kva partiet Frp skal vere under henne dersom ho får tillit av landsmøtet i mai.

– Vi skal vere det blå alternativet med hjarte for vanlege folk, dei som er sjuke, og dei som sit nedst ved bordet. Vi skal gi menneske håp når dei har mista det eller har det vanskeleg, seier ho.

Siv Jensen varsla i februar at ho ville gi seg som partileiar på landsmøtet. Ho peika samtidig på Listhaug som ny leiar.

– Vi får ei solid partileiing med Sylvi og Ketil saman med Terje Søviknes som 2. nestleiar. Innstillinga frå valkomiteen er einstemmig på alle vala, seier leiaren av valkomiteen Frank Sve i ei pressemelding.

Ifølgje Sve har det ikkje komme andre forslag til partileiar og 1. nestleiar

– Vi registrerer brei støtte til forslaget vårt. Det bidreg til at heile organisasjonen kan samle seg bak ei ny partileiing, seier Sve.

