Redningsselskapet skjerpar påskeberedskapen

innenriks

– Dei 52 redningsskøytene våre, bemanna med faste og frivillige mannskap, har skjerpa beredskapen no inn mot påske. Båtfolket skal vite at vi er til stades for dei, og eg trur det er viktig at vi representerer ein ekstra tryggleik når mange no skal gjennomføre jomfruturen, seier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Redningsselskapet ber folk førebu seg godt og understrekar verdien av å sjekke båt ut og utstyr før turen.

– Grunnen til at mange treng hjelp på årets første tur er som regel motorstopp som følgje av manglande vedlikehald, ureint drivstoff eller at det trengjer inn vatn i skroggjennomføringar som ikkje er skikkeleg lukka eller haldne ved like etter vinteropplag, heiter det i ei pressemelding.

Lind åtvarar vidare om at det, trass finvêr i store delar av landet, framleis kan vere veldig kaldt i vatnet.

– Sjølv om det er vår i lufta, er det framleis vinter i vatnet. Fell du ut i vatn som er 15 grader eller kaldare, kan du oppleve å få kuldesjokk. Det er derfor viktig å ta gode forholdsreglar, riktige klede for årstida, alltid redningsvest og ei oppfrisking av navigasjonskunnskapane, seier ho.

(©NPK)