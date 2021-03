Nav tilsette rundt 600 for å handtere søknader då koronakrisa sette inn

innenriks

«Nav opplevde en situasjon «ingen» hadde sett for seg», heiter det i ei intern Nav-evaluering av året 2020 som Aftenposten har fått tilgang til.

I rapporten skriv Nav at talet på ledige auka frå 100.000 til 400.000 i mars i fjor, og at dei det neste halvåret ein halv million vedtak om dagpengar.

For å handtere den auka arbeidsmengda omdisponerte dei rundt 600 personar internt og tilsette omtrent like mange nye for å handtere alle søknadene.

I tillegg jobba over 14.000 tilsette heimanfrå, som svarer til 73 prosent alle som arbeider i Nav.

I evalueringa blir det òg peika på at det ikkje vart teke referat frå viktige møte, og at det å vere i beredskap ikkje var godt nok kjent i organisasjonen.

