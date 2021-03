Mor, far og bestefar tiltalt for grove overgrep mot tre barn

innenriks

Ifølgje tiltalen vart dei tre barna utsette for gjentekne seksuelle overgrep over fleire år fram til 2013. Dei tre kjem frå ei bygd i Møre og Romsdal.

I tillegg til overgrepa skal dei to eldste barna ha vorte utsette for vald av foreldra og bestefaren. Valden gjekk mellom ut på at dei skal ha vorte brende med lighter.

Det var NRK som først omtalte saka. Ho vart først etterforska i 2013, men lagd vekk i 2014. No er saka teken opp att etter ordre frå Riksadvokaten etter at det har komme nye bevis i saka.

Strafferamma i saka er 21 års fengsel.

Dei tre nektar straffskuld. Saka kjem opp i Romsdal tingrett i september.

(©NPK)