MDGs havvindmål vekkjer reaksjonar: – Veldig stort naturinngrep

innenriks

– Dette utspelet føyer seg vel berre inn i rekkja av område som er totalt urealistiske og lite gjennomtenkte frå dette partiet, seier energipolitisk talsperson i Framstegspartiet, Terje Halleland.

Han set eit stort spørsmålsteikn ved MDGs landsmøtevedtak om å gå inn for utbygging av 30 gigawatt havvind på norsk sokkel innan 2030.

– Slike utbyggingar vil krevje enormt med plass og skape minst like stor konflikt som utbygging av vindturbinar på land, seier Halleland.

Han legg ikkje fingrane imellom i karakteristikken sin av MDG:

– Politikken til partiet har jo vorte ein større trussel for samfunnet enn det klimatrusselen er.

SV-åtvaring

SV har gått inn for å byggje ut 3 gigawatt havvind innan 2030 – ein tidel av det MDG no foreslår.

Det MDG går inn for, er å byggje ut tre gonger så mykje havvind på ni år som Storbritannia har bygd ut på 18 år, peikar Lars Haltbrekken (SV) på.

– Dette vil bli eit veldig stort naturinngrep om du skal gjere det på ni år. Då må du køyre på utan nokre særlege utgreiingar av konsekvensane, åtvarar han.

Haltbrekken er spesielt bekymra for konsekvensane for fiskeria.

– Det vil ikkje vere mogleg å byggje ut så mykje, så raskt utan å overkøyre naturen, dei demokratiske prosessane og interessene til fiskarane, seier han.

Krev 2.000 vindmøller

Den store havvindsatsinga vart banka gjennom på MDGs digitale landsmøte denne helga.

Det partiet går inn for, er å «satse stort på vindkraft til havs på norsk sokkel, med mål om minst 30 GW samlet effekt innen 2030, under forutsetning av at naturkonsekvensene er forsvarlige, og at hensynet til marine økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier alltid ivaretas».

MDG går òg inn for å etablere ei eiga støtteordning for havvind.

Nestleiar Arild Hermstad har sjølv anslått at 30 gigawatt vil krevje rundt 2.000 havvindmøller. Han er ikkje overraska over at reaksjonane.

– Eg er førebudd på at vi får kritikk for at klimapolitikken vår er for god, at vi er for ambisiøse. Men vi må ta inn over oss at vi ligg ekstremt dårleg an viss vi skal halde oss innanfor 1,5 grader. Det krev ei mobilisering som minner om det vi har gjort med koronahandteringa. Det vil gå langt utover det vi har tenkt at er mogleg, seier Hermstad til NTB.

Omdiskutert internt

Hermstad viser til at Storbritannia har vedteke å byggje ut 40 gigawatt havvind innan 2030.

Det som manglar i Noreg, er politisk vilje, held MDG-nestleiaren fast på. Han er overtydd om at verken pengar, byggjekapasitet eller plassmangel vere noko problem.

– Vi er samde i at dette er krevjande. Det vil krevje at vi anstrengjer oss for å finne dei gode lokalitetane. Men norsk sokkel er gigantisk. Vi har enormt store område, seier han.

Men havvindmålet har òg vekt reaksjonar internt i MDG.

Ask Ibsen Lindal, energipolitiske talsperson i MDG, sa under landsmøtedebatten at utbygging av 30 gigawatt havvind på berre ni år vil vere «fysisk umogleg».

– Dette handlar ikkje om å vere for eller mot havvind. Det handlar om å leggje seg på eit nivå som gjer at ein òg kan vere relevant i den følgjande debatten om havvind i Noreg, sa Lindal.

– Viss vi seier 30 gigawatt, så trur eg vi utdefinerer oss sjølv ganske heftig frå den debatten.

(©NPK)