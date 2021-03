Koronapandemien kosta kommunane 14 milliardar kroner i 2020

innenriks

Samtidig har kommunesektoren fått rundt 20 milliardar kroner i auka tilskot og ekstraoverføringar. Over to tredelar av midlane er gitt som kompensasjon for auka utgifter og reduserte inntekter.

− Gjennom heile koronakrisa har regjeringa vore tydeleg på at vi skal stille opp for kommunane ved å kompensere for auka utgifter og tapte inntekter. Rapporten viser at vi har gjort nettopp det, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i ei pressemelding.

Helse kosta mest

I tillegg har kommunane spart pengar på lågare pris- og lønnsvekst og redusert arbeidsgivaravgift, heiter det i rapporten, som ei arbeidsgruppe med representantar frå KS og staten står bak.

Anslaga byggjer på ei undersøking frå KS av utgiftene til eit utval kommunar og alle fylkeskommunar. Samla har pandemien kosta kommunane 10 milliardar kroner og fylkeskommunane 4 milliardar.

Helse- og omsorgssektoren står ikkje overraskande for rundt halvparten av dei anslåtte meirutgiftene. Auka utgifter til lønn, testing, smittesporing, smittevernutstyr og kostnader knytt til isolasjon og karantene er dei største enkeltpostane.

Det er likevel store variasjonar mellom kommunane når det gjeld kor mykje TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene) har kosta.

Tapte inntekter

Samtidig tapte kommunane inntekter som følgje av lukka dører i skular og barnehagar då Noreg stengde ned i fjor. Også innan kultur og idrett har kommunen opplevd inntektsbortfall.

For fylkeskommunane er dei økonomiske følgjene av pandemien i all hovudsak knytt til reduserte billettinntekter i kollektivtransporten.