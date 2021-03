Høie om sjølvmord blant unge: – Vi har ikkje gjort nok

innenriks

Sjølvmord er den fremste dødsårsaka blant unge under 30 år, og tala går ikkje ned, skriv Aftenposten.

– Det viser veldig klart at dette er eit samfunnsproblem. Vi klarer aldri å løyse det utan å snakke om det. Noko av utfordringa tidlegare har vore at det har vore for høg terskel for å snakke om sjølvmord. Det har hindra oss i å sjå samfunnsproblemet, men også i å finne løysingar, seier Høie.

– Har regjeringa vore merksam nok på kor stort folkehelseproblem sjølvmord er?



– Eg opplever at vi har vore det gjennom handlingsplanane, men det er jo sånn at når resultata ikkje er betre, så er eit klart teikn på at vi ikkje har gjort nok, svarer helseministeren.

148 personar under 30 år tok sitt eige liv i 2019, viser tal frå Dødsårsaksregisteret.

