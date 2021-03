Høgre fram på måling i Rogaland

innenriks

Målinga er den andre på kort tid som viser framgang for Høgre. I Bergensavisens marsmåling for Hordaland aukar oppslutninga til partiet med 4,5 prosentpoeng til 31,4 prosent.

I alt 800 personar har svart på kva parti dei no ser for seg å stemme på i stortingsvalet i gallupen som er utført av Respons Analyse for Stavanger Aftenblad.

Målinga er teken opp mellom 22. og 24. mars. Det er etter at politiet opna etterforsking mot Erna Solberg for brot på smittevernforskrifter. Høgre blir dermed ikkje straffa i Rogaland for denne saka eller Molde-saka, skriv avisa.

I same måling får Senterpartiet 12,6 prosent oppslutning, ein kraftig framgang frå valresultatet i 2017. Held rekordoppslutninga seg, får partiet to representantar frå Rogaland på Stortinget.

Høgre gjer det 0,6 prosentpoeng svakare på målinga enn i stortingsvalet 2017. Norstats landsomfattande måling for Vårt Land viser at Høgre i mars fell med 3,8 prosentpoeng frå førre månad og får ei oppslutning på 23,8 prosent.

I rogalandsmålinga beheld Høgre dei fire mandata sine på Stortinget. Det gjer òg KrF og Sp, som har eitt kvar. Arbeidarpartiet og Frp mistar eitt kvar og har høvesvis tre og to mandat i målinga. Senterpartiet aukar frå eitt til to mandat.

Oppslutning (endring frå stortingsvalet 2017 i parentes): Høgre 28,2 (-0,6), Ap 19,8 (-2,6), Frp 15 (-4,7), Sp 12,6 (+5,1), KrF 7,3 (-1,1), SV 4,7 (-0,8), Raudt 3,6 (+2,4), Venstre 3,3 (-0,2), MDG 2,6 (+0,1), andre 2,8 (+0,8).

(©NPK)