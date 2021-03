innenriks

– Dette er noko FpU har kjempa for i mange år. Bankane bør sjølve kunne vurdere om dei som søkjar lån kan finansiere dette eller ikkje, seier leiar Andreas Brännström i Framstegspartiets Ungdom (FpU) til VG.

I dag krev bustadlånsforskrifta at ein har spara opp 15 prosent av den prisen ein skal kjøpe bustad for. Programkomiteen i Frp ønskjer at det ikkje skal vere noko fast krav, slik at det blir enklare for unge å komme inn på ein trong bustadmarknad.

(©NPK)