Fleire testar seg i Oslo: – Folk tek ansvar

Frå måndag til laurdag testa 43.857 personar seg ved ein av dei kommunale teststasjonen i hovudstaden. Det er nesten 10.000 fleire enn dei 32.933 som testa seg gjennom heile den førre veka, veke 11. Om du reknar med sjukehus og private aktørar, har totalt 52.033 testa seg til og med laurdag i veke 12.

Særleg før helga testa mange seg. I alt vart det utført 10.679 testar torsdag og 10.252 testar fredag.

– Vi har høge testtal i Oslo sist veke. Vi har òg hatt høge testtal i Oslo dei siste vekene. Det er veldig positivt. Dei høge tala torsdag og fredag er nok eit uttrykk for at folk testar seg før dei reiser på påskeferie. Det er positivt at folk tek ansvar for å ikkje ta med seg smitte ut av byen, seier helsebyråd Robert Steen (Ap) i ein kommentar til NTB.

– Får meir kontroll

– Når vi testar meir får vi oversikt over meir smitte. Då får vi spora smitten, sett folk i karantene og isolasjon, og vi får meir kontroll. Derfor jobbar vi med å auke testkapasiteten ytterlegare. Vi har bede nasjonale styresmakter vurdere å gjere endringar i regelverket og auke analysekapasiteten for at det skal bli mogleg, seier Steen.

Byrådet ønskjer å auke kapasiteten ved testestasjonane, slik at 9 prosent av befolkninga – rundt 62.000 – kan testast i veka.

I tillegg ønskjer dei å starte med screening av skuleelevar, lærarar og bygningsarbeidarar og dessutan helsepersonell som ikkje er vaksinert. Samla kan det då bli snakk om over 230.000 testar i veka, ifølgje byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Alvorleg situasjon

Oslo kommune har den siste tida hatt det høgaste smittetrykket sitt gjennom koronapandemien. Smitten er seksdobla sidan starten av januar. I snitt testa 352 personar i Oslo positivt kvar dag i veke 11.

Smitten har rett nok gått noko ned gjennom den siste veka, men snittet for dei sju tidlegare dagane var likevel så høgt som 326 måndag morgon.

– Smittesituasjonen i Oslo er alvorleg og dei siste vekene har vi hatt svært høge smittetal. Vi er inne i ei tredje smittebølgje og ser tydeleg resultata av at den engelske virusvarianten dominerer i Oslo, seier Steen.

Han seier samtidig at dei forventar å sjå ein effekt av tiltaka dei neste vekene, dersom folk følgjer reglane og generelt er forsiktige.

– Men då må ikkje påskeferien bli ferie frå smittevernreglane. No har vi strenge tiltak i heile landet, og det viser alvoret i situasjonen, men gjer det òg lettare å komme raskare tilbake til ein normal situasjon igjen, avsluttar han.

