Bombegruppa håpar å bli ferdig i Bamble måndag: – Transporten er den kritiske fasen

Arbeidet med å destruere sprengstoffet har gått føre seg sidan torsdag, med unntak av om nettene. Klokka 8 måndag morgon vart rundt 20 nærliggjande bustader på nytt evakuerte, slik dei har vorte på dag- og kveldstid. Kommunen hjelper desse og tilbyr hotell.

– Det blir jobba med å sikre sprengstoffet, frakte det ut til ein eigna stad, for så å destruere det, fortel operasjonsleiar Erik Gunnerød i Søraust politidistrikt til NTB måndag morgon.

Bombegruppa håpar å bli ferdig måndag.

– Det skal lite til for at det oppstår ein eksplosjon, om sprengstoffet ikkje blir behandla på ein skikkeleg måte. Det er derfor dette tek tid. Tryggleik for mannskap, ramma og omgivnader rundt er førsteprioritet, seier operasjonsleiaren.

– Transporten er den kritiske fasen

– Dette er eit veldig ustabilt sprengstoff. Bombegruppa må vere ytst forsiktige og frakte delar av dette ut. Transporten til ein sikker stad er den kritiske fasen, seier Gunnerød.

Ein kommunal veg vil bli sperra i samband med frakta.

– Utfordringa så langt har vore at det har blitt oppdaga meir sprengstoff i konteinaren, seier Gunnerød, som understrekar at bombegruppa no ser lys i enden av tunnelen.

Det vart gjort fleire nye funn i helga, og ifølgje Gunnerød er det funne meir enn 100 kilo sprengstoff til saman.

Mann i 60-åra sikta for tjuveri

Gunnerød meiner det skal vere snakk om eit sivilt sprengstoff.

– Ein skal vere glad for at det ikkje har skjedd noko, for å seie det sånn. Det er ikkje greitt å oppbevare noko sånt. Mykje av det er òg gammalt, slik eg forstår det. Det er ikkje bra å oppbevare sånt på den måten det er gjort.

Ifølgje Fædrelandsvennen er ein mann i 60-åra sikta for tjuveri frå arbeidsgivaren sin, som er involvert i arbeidet med ein ny E39 til Mandal. Mannen vart tysdag arrestert med sprengstoff i bilen, og vart lauslaten fredag.

– I avhøyr har han forklart at det meste av sprengstoffet stammar frå arbeid, og at mykje av dette er gammalt. Dette har vi likevel ikkje fått verifisert, seier seksjonsleiar for etterforsking Harald Hollerud hos politiet i Kristiansand til avisa.

– Han har òg gitt ei forklaring på kvifor han har sprengstoffet, seier Hollerud.

