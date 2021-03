Ankesaka om hytteeigarar i Sverige går for lagmannsretten i mai

innenriks

Rundt 1.000 hytteeigarar står bak søksmålet i samband med karanteneplikta ved bruk av fritidseigedommar over landegrensa.

– Dette har vore ein lang og frustrerande kamp mot overmakta, seier Heidi Furustøl og Einar Rudaa, talspersonar i foreininga Norske Torpare.

Saksøkjarane vann fram i Oslo tingrett i februar. Tingretten meinte at staten ikkje har grunngitt karanteneplikta for hytteeigarane godt nok. Staten anka avgjerda i tingretten. Det er sett av tre dagar til ankesaka i lagmannsretten.

Samtidig kjem foreininga med ei klar oppmoding til helseminister Bent Høie. Så lenge nordmenn med fritidsbustader ikkje får lov til å overnatte på eigedommane sine, bør heller ikkje Bent Høie få dra frå Oslo til hytta i Rogaland på overnattingstur, meiner foreininga.

– Vi har berre bede om å få lov å køyre direkte til eigedommen vår, vere der utan nærkontaktar og berre få lov til å overnatte, slik at vi kan få reparert skadane på eigedommane etter ein lang vinter med vass-skadar, museinvasjon og innbrot. Vi unner Bent Høie å slappe av på hytta, men kontrasten til oss blir så absurd, seier dei.

– Det bør vere dispensasjon, slik at vi som har fritidsheimen vår over grensa kan overnatte slik som Høie gjer, seier dei to talspersonane.

