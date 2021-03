76-åring dømd til tolv års fengsel for å ha valdteke ni stebarnebarn

innenriks

Overgrepa skjedde ifølgje dommen i perioden frå hausten 2002 eller våren 2003 til våren 2019. Dei yngste barna var i 5-6-årsalderen då overgrepa starta, ifølgje dommen frå ein tingrett i Viken fylke.

Under rettssaka sa mannen seg skuldig i fleire av forholda. Han sa òg at han sidan puberteten hadde reagert seksuelt av å tenkje på å kose med gutar frå femårsalderen, og at han hadde forstått at han var pedofil før midten av 70-talet. Han opplyste òg at han tidlegare var ein del av eit pedofilt miljø i Noreg.

Saka vart rulla opp etter at det yngste av barna i 2019 fortalde om overgrepet. Deretter vart overgrepa mot resten av barna avslørte.

Mannen er òg tidlegare dømd for overgrep mot barn og var òg sikta i ei større pedofilisak for fleire år sidan.

Under rettssaka bad aktor om tolv års forvaring med ei minstetid på åtte år. Retten kom fram til at ei tidsavgrensa straff på tolv år er nok på grunn av den høge alderen til mannen, og at det er låg fare for at han vil utgjere ein fare for nye overgrep når han slepp ut.

Han er òg dømd til å betale ei samla erstatning på 2,4 millionar kroner til dei ni offera i saka.

(©NPK)