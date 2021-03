15 millionar til fritidstiltak for personar med funksjonsnedsetjing

innenriks

– Det er viktig for regjeringa at alle har eit meiningsfylt ferie- og fritidstilbod uavhengig av funksjonsevne, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i ei pressemelding.

I år fekk til saman 83 aktørar tilskot til fritidstiltak for personar med funksjonsnedsetjingar, som friluftsliv, sommarleir og LAN-party (dataspelarrangement).

– Gode fritidsaktivitetar er viktige for trivsel, meistring og fellesskap. Dette handlar om å leggje til rette for like moglegheiter og sosial inkludering, seier Raja.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som handterer tilskotsforvaltninga på vegner av Kulturdepartementet.

