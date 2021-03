Når ein ikkje kan sjå det ein treng for å høyre

innenriks

– Når lepperørsler, mimikk og stemmer blir maskerte bak tette munnbind, skaper dette trøbbel for dei mange som er avhengig av å «lytte med auga», seier generalsekretær Henrik Peersen i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) til NTB.

Han seier det er ei rekkje menneske med høyrselstap som kvir seg for å gå ut i det offentlege rommet, nettopp fordi så mange bruker munnbind og det er vanskeleg å få med seg kva dei seier. Særleg eldre som får heimesjukepleietenester og andre omsorgstenester, opplever problem.

– Svært mange av desse har nedsett høyrsel og opplever at det er ubehageleg å få besøk av nærast framande personar som i tillegg har store delar av ansiktet maskert, seier Peersen.

Fryktar misforståingar

Ifølgje HLFs tal er det til saman ein million høyrselshemma i Noreg. Leiar Kristi Vidvei i HLF Ungdom fortel at det kan oppstå skumle misforståingar for denne gruppa.

– Eg har jo måtta ta koronatest, og det er vanskeleg å svare på spørsmål som blir stilt bak munnbind, til dømes om eg har symptom eller ikkje. Eg må forklare at eg er tunghøyrt, og det kan hende eg svarer feil på spørsmålet, seier Vidvei, som er døv på venstre øyre og bruker høyreapparat på høgre.

Ho fortel om mange misforståingar og gjentakingar, og eit behov for å bruke ekstra energi og krefter for å forstå.

– Også når det har vore mogleg å gå på restaurant under pandemien, har eg late vere. Når personalet bruker munnbind, og det i tillegg er bakgrunnsstøy, skaper det mykje vanskelege situasjonar.

Munnbinda gjer det ikkje berre vanskeleg med leppelesing, men gjer òg sjølve talen meir utydeleg for høyrselshemma. Vidvei strekar under at ho er positiv til at restaurantpersonale og andre bruker munnbind i seg sjølv, men ønskjer å setje lys på utfordringane.

Enkelte kommunar, mellom anna i bergensområdet, har valt å påleggje utestader å dempe musikken under pandemien, slik at tydelege beskjedar kan bli gitt gjennom munnbind.

Kan bli aktuelt å innføre gjennomsiktige munnbind

HLF oppmodar til bruk av gjennomsiktige munnbind og tilbyr slike sjølv. Det er likevel ikkje mykje i bruk i Noreg. Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad meiner likevel det kan bli aktuelt å innføre dei i større omfang.

– Det har komme stadig fleire typar på marknaden no. Dei har alle gjennomsiktige strukturar som gjer at ein kan sjå heile munnen, og det er veldig bra, skriv han i ein e-post til NTB.

Nakstad seier det kan bli aktuelt for helsevesenet å koordinere innkjøp av slike munnbind. Han seier Helsedirektoratet er bekymra for at høyrselshemma ikkje får med seg viktig koronainformasjon.

– Ikkje minst er dette eit problem fordi det har vore ganske strenge besøksrestriksjonar i helsetenesta. Derfor er det viktig at sjukehusa og kommunehelsetenesta planlegg for god og tilrettelagd informasjon under pandemien, skriv den assisterande helsedirektøren.

Peersen seier dei òg ønskjer meir skriftleg kommunikasjon med helsetenestene, gjennom SMS, chat og e-post.

– Det vil vere bra for alle – ikkje berre for personar med høyrselstap, seier han.

Vidvei fortel at auka bruk av glasskjermar i butikkar, apotek og andre tenester har betra situasjonen for henne. Bak slike skjermar kan tilsette ofte gå utan munnbind.

– Då kan eg få med meg mykje meir, seier ho.

Det generelle råda til HLFU-leiaren er at ein snakkar så tydeleg og klart som mogleg gjennom munnbindet, og er førebudd på å ta opp at det ein seier, dersom ein veit at ein snakkar med nokon som er høyrselshemma.

