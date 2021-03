Vind, snø og skredfare pregar fjellet i Sør-Noreg i palmehelga

innenriks

Med andre ord er det ingen grunn til å kaste seg av garde verken i bil eller på ski så snart helga står for døra.

– For mange er det nok fornuftig å ta ein roleg start på påskeferien slik at ein ikkje får problem med å komme seg til fjells eller får problem på fjellet med utfordrande vêr og føre, seier Kenneth Gulbrandsøy, nestleiar i Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps

Med moderat snøskredfare over store delar av landet bør alle turar bli godt planlagde, og dei brattaste rutene bør unngåast, sjølv om hjelpekorpsa står klare til å hjelpe.

– Ein hugseregel er at fjellsider med helling på over 30 grader er ekstra utsette. Og hugs at snømassar etter skred kan nå langt ut i flatare terreng, seier Gulbrandsøy.

Derimot blir det ein strålande start på palmehelga i Nord-Noreg og på Svalbard, tvitrar Meteorologene:

– Utover i påskeveka jamnar det seg ut, og det blir vekslande vêr både her og der. Pakketipset til meteorologen: Solkrem, vindsekk og sjokolade.

