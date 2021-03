Tingretten vil la Dyrebeskyttelsen saksøkje Norsk Kennel Klub

innenriks

Norsk Kennel Klub (NKK) og to rasehundklubbar har prøvd å få avvist søksmålet frå Dyrebeskyttelsen, som meiner oppdrettarar bryt lova om dyrevelferd, men fekk ikkje medhald då Oslo tingrett skulle avgjere om søksmålet var gyldig.

Oslo tingrett meiner at Dyrebeskyttelsen har «et reelt og aktuelt behov for å få spørsmålet om lovligheten av fortsatt avl på de to hunderasene avklart for domstolene».

– Dyrevernet Noreg er svært fornøgd med utfallet. Viss avgjerda blir ståande, skal retten til hausten ta stilling til om avl av hunderasane engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel er ulovleg, skriv Dyrebeskyttelsen etter at rettsavgjerda vart kjend torsdag.

Vil ha forbod mot avl

I søksmålet mot kennelklubben, raseklubbane for hundar av typen cavalier king charles spaniel og engelsk bulldogg og seks opprettarar hevdar Dyrebeskyttelsen Noreg at oppdrett og avl av desse rasane skjer i strid med føresegnene til dyrevelferdslova. Organisasjonen vil at oppdrettarane skal forbydast å avle dei to rasane.

I fjor registrerte NKK 472 nye hundar av rasen av cavalier king charles og 127 engelske bulldoggar. Under koronautbrotet har det vorte selt fleire hundar enn tidlegare år, og i alt registrerte NKK 29.260 nye rasekvalpar i fjor, ein auke på 2.507 kvalpar. Border collie er den mest populære rasen.

Dei saksøkte har likevel avvist heile stemninga og meiner Dyrebeskyttelsen ikkje har noka partssinteresse i å saksøkje dei. Dei meiner òg at verken Norsk Kennel Klub eller raseklubbane driv avl på dei aktuelle hunderasane og at dei derfor ikkje blir ramma av lova.

– Vurderer anke

– Verken NKK eller raseklubbane driv hundeavl, noko vi har presisert i kravet, skriv advokat Geir Lippestad for dei saksøkte i prosesskrivet til Oslo tingrett.

Han legg til at NKK ikkje er ein avlsorganisasjon, men ein interesseorganisasjon for hundehald. Lippestad skriv at han meiner Dyrebeskyttelsen burde saksakt staten som lovgivar og viser til at spørsmålet eigentleg dreier seg om politiske, etiske eller faglege spørsmål.

– No skal vi diskutere med klientane våre dei neste dagane om denne rettsavgjerda skal ankast, seier Lippestad til NTB.

Særstilling

Dyrevernet meiner cavalier king charles og engelsk bulldogg er i særstilling dei mest utsette rasane for uheldig, men medvite gjennomført avl som garantert fører til sjukdom og smertar for hundane, og utelukkande på grunn av utsjånad. I tilsvaret sitt til retten skriv Dyrebeskyttelsen at dei meiner at all avl på dei to rasane er i strid med dyrevelferdslova.

I tilsvaret sitt til retten innrømmer òg dei saksøkte at dei to rasane har «helsemessige utfordringar» og at dei heller ikkje kan sjå bort frå at enkelte oppdrettarar driv i strid med dyrevelferdslova.

Dei seks oppdrettarane er forutan dei tre organisasjonane valde ut fordi dei har eller har hatt sentrale verv i raseklubbane samtidig som dei har drive aktiv oppdrett av ein viss storleik.

(©NPK)