Tilgangen til smitteverntiltak i fengsel kan bli varig

Dersom lovforslaget blir vedteke, kan dei nye reglane i straffegjennomføringslova blir nytta når det har brote ut ein allmennfarleg smittsam sjukdom som smittar ved indirekte kontakt, dropesmitte eller luftboren smitte.

– I eit fengsel bur og arbeider mange under same tak, og mange innsette har helsemessige utfordringar. Vi må gi kriminalomsorga dei verktøya ho treng for å kunne avgrense smittespreiing og handtere dei utfordringane som covid-19 og liknande sjukdommar kan gi for fengsel og straffegjennomføring, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Dei mellombelse koronareglane i straffegjennomføringslova gjeld fram til 1. juni.

Koronapandemien gjer at berre 83 prosent av fengselsplassane i Noreg kan brukast. Kapasitetsutnyttinga har tidlegare lege på opp mot 96 prosent, skriv P4.

