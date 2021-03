Telia-kundane får tilbake Viasat-kanalane

innenriks

Kanalane og strøymetenestene vil vere tilbake i Telias TV-pakkar fredag ettermiddag, opplyser Telia.

Sidan 1. mars har rundt 500.000 Telia-kundar ikkje hatt tilgang til Viasat-kanalar, og dessutan strøymetenestene Viaplay og Filmfavoritter.

– Vi er glade for at vi igjen kan gi kundane våre det breiaste TV-tilbodet i marknaden. Eg vil samtidig beklage situasjonen dei siste vekene overfor kundane våre. Vi forstår frustrasjonen, men vi har no funne ei god løysing for begge partar, seier administrerande direktør Stein-Erik Vellan i Telia Noreg.

Kor lenge den nye distribusjonsavtalen varer er ikkje kjent. Partane er fornøgd med å ha komme til semje.

– Vi er glade for å kunne stadfeste at vi har vorte samde med Telia om ein heilt ny avtale som sikrar at kundane til Telia igjen får tilgang til kanalane våre, seier kommersiell direktør Kim Poder i Nent Group.