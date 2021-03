Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) tiltalt for grovt bedrageri

innenriks

Tiltalen omfattar 61 reiserekningar frå hausten 2016 til hausten 2018. Det dreier seg om ein sum på drygt 115.000 kroner.

Liadal, som representerer Rogaland på Stortinget, har tidlegare erkjent straffskuld for grovt aktlaust bedrageri, men ikkje grovt forsettleg bedrageri.

– Det er teke ut tiltale for forsettleg grovt bedrageri, i det påtalemakta meiner Liadal visste at reiserekningane inneheldt feil opplysningar og at ho leverte dei inn for å få utbetalingar frå Stortinget som ho visste ho ikkje hadde krav på, opplyser statsadvokat Monica Krag Pettersen ved Oslo statsadvokatembete, som har teke ut tiltalen.

Forsettleg bedrageri har ei strafferamme på seks år.

Aftenposten har avslørt at Liadal gjennom fleire år har levert falske reiserekningar til Stortinget, fått dekt private reiser og oppgitt lengre avstandar i køyregodtgjerslekrav enn det som er riktig.

Liadal vart meldt i april 2019, og politiet gjekk gjennom 700 reiserekningar før dei tok ut sikting, som no har enda i ein tiltale.

Liadal har heile vegen gitt uttrykk for at ho ikkje har gjort det med vilje, men at det handlar om feil og misforståingar.

(©NPK)