Solberg om AstraZeneca-pausen: Vil forseinke vaksinasjonsprogrammet

innenriks

– No er det jo berre Noreg og Danmark som ikkje bruker AstraZeneca, og det er ein viktig del av å få til vaksinasjonen og opninga av Noreg fortast mogleg, seier Solberg til NTB.

Fredag vedtok Folkehelseinstituttet å forlengje pausen i AstraZeneca-vaksinasjonen med ytterlegare tre veker for å undersøkje moglege alvorlege biverknader nærare.

– Vi har bede FHI gi oss nokre råd framover, men så er det òg mogleg at regjeringa til slutt må ta ei vurdering om ein annan type vaksinasjonsdesign, som vil vere kunne berekraftig med måla om å få vaksinert folk, seier Solberg.

Ho påpeikar at tiltaka har ein stor menneskeleg kostnad, som må vegast opp mot andre helsekostnader.

– Eg synest det er klokt at vi gjer ordentlege, grundige undersøkingar, og at vi får vurdert AstraZeneca på ein god måte, sånn at folk skal ha tryggleik til vaksinasjonsprogrammet. Det er jo mogleg å sjå på ulike former for bruk av AstraZeneca òg, til ulike grupper.

Norske helsestyresmakter samarbeider tett med andre land i undersøkingane. Medan fleire land har gitt klarsignal til å ta opp att bruken, ventar på Noreg framleis.

Statsministeren meiner Noreg kan hente nyttig informasjon og erfaringar frå Storbritannia. Landet har lenge vore tydelege på at dei meiner AstraZeneca-vaksinen er trygg.

– Storbritannia er det landet som har brukt mest AstraZeneca på størst grupper, og må jo ha grunnlag til å kunne seie noko om dette, seier ho.

(©NPK)