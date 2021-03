Sjukehustilsette kan bli kalla heim frå påskeferie

innenriks

Om fire veker kan det vere rundt 1.000 personar innlagde, inkludert 200 intensivpasientar, viss smitteverntiltaka ikkje verkar. Det er prognosen som helseregionen har utarbeidd i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

– Vi følgjer veldig spent situasjonen i regionen vår, seier administrerande direktør Cathrine M. Lofthus i Helse sør-aust.

Ei rekkje sjukehus på Austlandet er allereie i gul beredskap. Det betyr òg auka behov for bemanning i påska. Lofthus stadfestar at tilsette blir bedne om å droppe påskeferien.

– Det er sånn at når helseføretaka legg om bemanningsplanane sine, så er det dessverre nokon som kan måtte endre planane sine, seier Lofthus.

I tillegg kjem tilsette frå Helse vest og Helse Midt-Noreg for å hjelpe på stader som er hardast pressa: Oslo universitetssjukehus, Ahus og Vestre Viken.

Utset planlagd behandling

Torsdag var 213 pasientar innlagde med covid-19, og 71 av desse fekk intensivbehandling.

Smitteutviklinga ser ut til å stabilisere seg noko i Oslo, men er aukande i Viken. Lofthus påpeikar at talet på personar som blir så sjuke at dei må behandlast på sjukehus, kan stige ei stund i ettertid sjølv om smittetala flatar ut.

I prognosen blir det anslått at det vil vere 500–600 pasientar innlagt første veka etter påska, men at dette vil stige til 1.000 pasientar veka etterpå. Effekt av smitteverntiltak er ikkje inkludert i modellen. Men anslaget tek høgd for den varianten av viruset, som både er meir smittsamt og gir eit meir alvorleg sjukdomsbilete.

– Vi er opptekne av å leggje planar for vekene etter påska. Vi tek ned planlagd aktivitet, og det seier noko om alvoret i situasjonen, seier Lofthus.

Det betyr at planlagd behandling og operasjonar vil bli utsette, til dømes innan ortopedi. Grupper som kreftpasientar, barn og unge og pasientar som får behandling for rus og psykisk helse, vil bli skjerma.

Testa 5,5 prosent

Det er òg eit oppsving i testing og analysekapasitet, og laboratoria til sjukehusa vil halde ope alle påskedagane. I tillegg har helseregionen kjøpt inn ekstra kapasitet frå dei private selskapa Fürst og Unilab.

– I helseregionen er det gjort 165.000 testar førre veke, noko som svarer til 5,5 prosent av befolkninga. Vi har kapasitet som er noko høgare enn det, seier Lofthus.

Ho understrekar at det òg er viktig med utstrekt bruk av hurtigtestar ute i kommunane.

(©NPK)