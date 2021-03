Regjeringa foreslår garantiordning for pakkereisearrangørar

innenriks

Næringsminister Iselin Nybø (V) seier at dei med denne ordninga vil prøve å redusere risikoen for at arrangørane går konkurs.

– Pakkereisearrangørane er viktige for svært mange av bedriftene som tilbyr overnatting, serverer mat og står for aktivitetstilbod til turistane. Pakkereisearrangørane aukar kundegrunnlaget for ei heil rekkje små og mellomstore reiselivsverksemder over heile landet, seier Nybø.

I ei pressemelding skriv regjeringa at forslaget inneber at staten kan inngå avtalar med bankane/forsikringsselskapa om å overta 50 prosent av risikoen knytt til porteføljane deira av garantiar stilt for små og mellomstore pakkereisearrangørar, mot at staten òg får ein rimeleg del av inntektene deira frå desse garantiane.

