No kan alle vidaregåandeelevar få rett til å fullføre utdanninga

innenriks

– Med utvida rett til vidaregåande vil fylkeskommunane og skulane få betre moglegheiter til å ta eit større ansvar for dei elevane som ikkje lykkast med å bestå eit eller fleire fag på første forsøk, men også til å lage betre tilpassa opplæringsløp frå starten av, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

Klokka 12 fredag legg ho fram den nye Fullføringsreforma saman med statsminister Erna Solberg (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

I dag må mange av desse elevane melde seg opp til privatisteksamen. No vil dei i staden for ha rett til meir opplæring i faga dei har stroke i, slik at dei får bestått.

(©NPK)