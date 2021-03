Musea får etterlengta koronastøtte

innenriks

Musea med under 60 prosent offentleg finansiering har til no måtta søkje om kompensasjonsstøtte frå ulike ordningar. No får dei same ordning som dei andre musea, og ein pott på 35 millionar kroner er fordelte.

Norsk Folkemuseum på Bygdøy får mest med vel 12 millionar kroner, medan Museum Nord får 8,3 millionar. Baroniet får 2,6 millionar, medan Blaafarveværket får nesten 4 millionar kroner.

– Vi gjer dette fordi vi ser at desse musea går ei vanskeleg tid i møte. Vi ønskjer å sikre føreseielege økonomiske rammer for at dei skal kunne halde aktiviteten oppe og dei tilsette i arbeid, seier kulturminister Abid Q. Raja (V).

Han viser til at desse musea har jobba hardt for å skaffe eigne inntekter, men at turistane som no blir borte, gir botnskrapa kassar.

(©NPK)