Høgsterett slår fast at ulvefelling var gyldig: – Ein historisk naturtragedie

innenriks

Høgsterett kom for det første til at dei 31 fellingane ikkje trua overlevinga til ulvebestanden. For det andre oppfylte det eine vedtaket formålet om å hindre skade på husdyr og dei to andre vedtaka formålet om å ta vare på «andre offentlige interesser av vesentlig betydning».

Generalsekretær i WWF Verdsnaturfondet, Karoline Andaur, reagerer kraftig.

– Ein naturtragedie! I dag er vi vitne til ei heilt konkret og svært nedslåande historisk hending for naturen. Med denne dommen vil ulven i Noreg bli verande kritisk trua i overskodeleg framtid, seier ho.

– Men det som er det største tragedien med denne dommen, det verkeleg svarte kapittelet, er at han er ein del av ei utvikling der naturen alltid taper i møte med alle andre interesser, legg ho til.

– Ein siger for rovviltpolitikken

Dei interessene Høgsterett trekker fram som grunn til å felle ulvane, er omsynet til beitenæringa, jakt, anna næring og ve og vel for lokalbefolkninga.

Norges Skogeierforbund kallar avgjerda i Høgsterett for ein siger.

– Dagens dom er ein siger, ikkje først og fremst for interesser for eller imot ulv, men for at rovviltpolitikken i Noreg framleis skal bestemmast av dei folkevalde på Stortinget, seier Per Skorge, administrerande direktør i Noregs Skogeierforbund.

Norges Bondelag trekker fram det same, og er òg glad for at avgjerda i Høgsterett gir ei avklaring om felling av ulv utanfor ulvesona.

– Vi ser at Høgsterett konkluderer med at norsk rovdyrforvaltning ikkje strir mot dei lovene og konvensjonar som WWF peika på. Det viser at det var grunnlag for å felle, noko som vi har meint heile tida, seier bondelagsleiar Lars Petter Bartnes.

– Ikkje alternativ til felling

Den øvste domstolen i landet meiner at det ikkje fanst nokon andre tilfredsstillande alternativ til felling.

Begge partar anka dommen i Borgarting lagmannsrett der WWF fekk medhald i at to av tre vedtak om felling var ugyldige.

Fleirtalet til lagmannsretten meinte under tvil at departementet ikkje hadde konkret påvist at vedtaket om felling var gjort for å ta vare på andre offentlege interesser av vesentleg betydning.

Stortingsbehandling utan vedtak

Høgsterett kom fram til det motsette og konkluderer med at dette vilkåret var oppfylt i dei to fellingsvedtaka. Stortingets arbeid med ein ny ulvepolitikk i 2017, som aldri enda med eit vedtak om ei ny lov, blir trekt fram.

Sjølv om det aldri vart eit vedtak, må dette arbeidet bli lagt vekt på som lovforarbeid.

Det blir vist til at bestandsmålet var nådd og at stortingsfleirtalet må forståast som at det er opning for å felle ulv utanfor ulvesona dersom det nasjonale bestandsmålet er oppfylt.

– Det kjem fram av det eg har sagt, at det ved utøvinga av dette skjønnet må leggjast vesentleg vekt på dei føringane for lovtolkinga Stortinget gav i 2017. Då er det etter mi meining mi ikkje grunnlag for å setje til side som uriktig den interesseavveginga departementet gjorde i revirvedtaka, skriv førstevoterande Ingvald Falch i dommen.

Det blir vist vidare til at stortingsfleirtalet meinte at distriktspolitiske omsyn må sjåast på som ei vesentleg offentleg interesse. Beitenæringa, jakt, anna næringsverksemd, tryggleiken til befolkninga og psykososiale forhold blir trekt fram.

Fellingsvedtaka var heller ikkje i strid med Bernkonvensjonen, konkluderer Høgsterett.

Norsk-svensk ulv

I dommen seier Høgsterett seg samd i at Noreg er forplikta til å verne ein norsk ulvestand, men at det må sjåast i samanheng med at den norske ulvestanden blir delt med Sverige.

Det blir peikt på at vedtaka om felling vart gjort etter at det var meir ulv i Sverige enn nødvendig for å hindre at arten vart trua, at ulvane som vart vedtekne felte ikkje hadde høg genetisk verdi og at viss det kom færre ulvar frå Sverige til Noreg i åra etter vedtaket, kunne arten i Noreg likevel reddast ved å unngå nye fellingsvedtak.

– Eg har på denne bakgrunnen komme til at vedtaka om lisensfelling ikkje trua den sørskandinaviske overlevinga til bestanden, skriv Falch.

Noah: Rettssystemet sviktar

Dyrevernorganisasjonen Noah meiner rettssystemet sviktar naturen og trua dyr på det grovaste. Organisasjonen har sitt eige søksmål på gang, som gjeld skyting av ulv innanfor ulvesona, og vil setje seg inn i høgsterettsdommen.

– Høgsterett overlèt tolking av internasjonale avtalar til politikarar som har sterk slagside med tanke på å prioritere næringsinteresser før vern av trua dyr. Det er ein skandaløs rettsleg svikt. Dommen i denne saka får Noreg til å verke som eit stadig meir naturfiendtleg land, seier leiar i Noah – for rettane til dyr, Siri Martinsen.

Martinsen har håp om at Noahs eiga sak vil vinne fram:

– Vi skal gå gjennom dommen nøye, med tanke på vår eiga sak mot staten som handlar om skyting inne i ulvesona. Viss Høgsterett i WWF-dommen legg avgjerande veikt på at flokkane var utanfor ulvesonene, vil det krevjast av retten å ta ein heilt anna tilnærming når saka gjeld skyting innanfor sona, seier Martinsen.