Høgsterett gir grønt lys for EUs jernbanereform

innenriks

I ein analyse til Stortinget konkluderer Høgsterett einstemmig med at den styresmaktsoverføringa til EU som vil skje i fjerde jernbanepakke, må kunne reknast som lite inngripande.

Det betyr at det held med alminneleg fleirtal når Stortinget skal gi samtykke til innlemming av jernbanereforma i EØS-avtalen.

Det er første gongen sidan 1945 at Stortinget spør Høgsterett til råds på denne måten.

Direkte maktoverføring

Saka er spesiell fordi EUs fjerde jernbanepakke gir EUs jernbanebyrå ERA myndigheit til å fatte avgjerder direkte mot aktørar i Noreg, samtidig som EU-domstolen blir klageorgan.

Dermed blir det overført makt til eit byrå der Noreg ikkje har stemmerett, og ein domstol der Noreg ikkje har dommarar. Det bryt med normalen, som er at Noreg har sitt eige kontrollsystem gjennom EØS-tilsynet Esa og EFTA-domstolen.

Blanda mottaking

SVs transportpolitiske talsperson Arne Nævra var pådrivar for å få saka opp for Høgsterett. Han meiner konklusjonen i domstolen er beklageleg, men ikkje overraskande.

– Høgsterett har lagt vekt på praksisen til Stortinget når det gjeld overføring av myndigheit til EU og EØS. Då er svaret på ein måte gitt, seier Nævra.

Jon Gunnes i Venstre, som var saksordførar for jernbanepakken, er derimot svært fornøgd med det dommarane har komme fram til.

– Dette er ei gledeleg nyheit. No kan norske passasjerar få eit enklare system, og det blir lettare å etablere utanlandssamband. No kan du få godkjent togsetta éin stad om du ønskjer å etablere ei rute mellom til dømes Oslo og Hamburg, seier han til NTB.

– Vi blir mykje meir klar for internasjonalisering på jernbanen. Det er mykje som skjer i Europa på dette området, som vi no kan følgje med på, legg han til.

Stortingspraksis

Høgsterett viser til at det har utvikla seg ein stortingspraksis over tid i denne typen saker som no må sjåast på som gjeldande rett.

«Dette gjelder ikke bare ved myndighetsoverføring til organisasjoner som Norge er medlem av, men også, i noen tilfeller, ved overføring av myndighet til organisasjoner som Norge ikke er tilsluttet. Slik praksis veier rettslig sett tungt», skriv Høgsterett i ei pressemelding.

Transportpolitisk talsperson i Arbeidarpartiet, Sverre Myrli, trur utfallet no vil bli at regjeringspartia og Framstegspartiet bankar gjennom reforma.

– Dette betyr at fleirtalspartia Høgre, Venstre, KrF og Frp kan trumfe gjennom privatiseringslinja si. Det er sterkt beklageleg, for ho har gitt ein eksplosjon i talet på høgtlønte direktørar, medan vanlege folk må stå og vente på perrongen, seier han.

«Lite inngripende»

EU-pakken inneber at ERA får myndigheit til å fatte visse typar vedtak overfor jernbaneselskap som vil drive verksemd i Noreg og overfor produsentar av rullande jernbanemateriell, det vil seie togsett, lokomotiv og vogner.

«Den myndighetsoverføringen som etter reglene i fjerde jernbanepakke vil finne sted til EUs jernbanebyrå, går etter Høyesteretts syn ikke ut over det som må kunne regnes som lite inngripende», skriv Høgsterett i analysen sin til Stortinget.

Det var den såkalla firarbanden på Stortinget, det vil seie Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV, som før jul sikra fleirtal for å be Høgsterett til råds. Høgre, Venstre og KrF stemde mot.