Forslag om pelsdyrerstatning oversendt Stortinget

Landbruks- og matdepartementet foreslår etter ein heftig høyringsrunde i all hovudsak det same som stod i forslaget som vart sendt på høyring. Erstatninga til oppdrettarane skal reknast ut på same måte som ved ekspropriasjon, og staten skal gi den enkelte eit tilbod basert på desse reglane.

«Dersom tilbudet ikke aksepteres, kan pelsdyroppdretteren kreve at staten begjærer rettslig skjønn for fastsetting av erstatningen», heiter det i ei pressemelding frå regjeringa.

Forslaget blir sendt vidare til Stortinget for endeleg godkjenning der.

Sp krev full kompensasjon

Senterpartiets Geir Pollestad vil ikkje kommentere forslaget før han har gått grundig inn i det.

– Vi må forsikre oss om at det er godt nok for pelsdyrbøndene. Etter ein lang og uverdig prosess er det berre full økonomisk kompensasjon som er godt nok, seier han til NTB.

– Prøver regjeringa og Bollestad på ny å lure seg unna rekninga, vil Senterpartiet ta initiativ med Ap og Frp til å overkøyre regjeringa, truar han.

Departementet påpeikar i vurderinga si mellom anna at det etter lova er pelsdyroppdrettarar som heldt pelsdyr 15. januar 2018, som har rett til økonomisk kompensasjon. Det blir likevel òg lagt opp til at enkelte som av ulike grunnar hadde ein pause i oppdrettsarbeidet, også kan få det.

Milliardkostnad

Dei delane av dagens kompensasjonsordning som blir foreslått erstatta av ei ny, vil ifølgje nye anslag koste staten rundt 500 millionar kroner, skriv departementet.

I tillegg blir det lagt opp til å vidareføre ordningane med full dekning av utgifter til riving og opprydding, kompensasjon til eldre pelsdyroppdrettarar for lågare pensjon og tilskot til omstilling og yrkesretta kompetanseheving. Dette er berekna til å koste inntil 400 millionar kroner.

Det blir òg peika på at det vil komme kostnader i samband med at mange saker må behandlast i rettsvesenet.

– Det er vanskeleg å føreseie i kor mange av dei totalt om lag 200 sakene det vil bli kravd domstolsbehandling. I noka grad kan staten likevel påverke omfanget av domstolsbehandling gjennom dei tilboda som blir gitt, heiter det.

Pelsdyrbøndene kan få dekt til «rimelege kostnader» til juridisk bistand.

