Kommunedirektør Morten Wolden seier til Nidaros at det er snakk om eit stort omfang av karantene.

– På ei side er det positivt, det viser at vi er veldig tidleg ute med å setje elevar i karantene for å ringe inn smitten. På den andre sida viser det at det er ein del som er ramma av smitteutbrota vi har, seier Wolden.

I Trondheim gjekk dei fem dagar på rad utan smitte, før det har vorte registrert fire smitta i kommunen dei to siste dagane.

