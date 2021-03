Emma Lind blir Rajas nye statssekretær

innenriks

Ho overtek for Gunhild Berge Stang som forlèt rolla 1. april.

Emma Lind har sidan 24. januar vore politisk rådgivar i Kulturdepartementet.

Det er òg gjort andre endringar blant statssekretærane. Kjartan Alexander Lunde er konstituert som statssekretær i 50 prosent stilling for klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og 50 prosent stilling for næringsminister Iselin Nybø (V) i perioden 6. april-25. juli. Årsaka er at statssekretær Mathias Fischer skal avvikle foreldrepermisjon og ferie.

