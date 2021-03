Bustader på Svalbard blir evakuerte på grunn av snøskredfare

innenriks

Det blir òg innført opphalds- og ferdselsforbod i området, opplyser Sysselmannen. Evakueringa må vere gjennomført innan klokka 8 laurdag morgon.

Det er lokalstyret som tek seg av evakueringa, så vakthavande sysselmannsførstebetjent Taina Maria Bjørkås har ikkje oversikt over det nøyaktige talet på personar som blir evakuerte.

– Det er 25 personar som heilt sikkert blir evakuerte, men det er truleg fleire. Så ein stad mellom 25 og 40, seier ho til NTB.

Nokre av bygningane som blir evakuerte, er studentbustader, men nokre av studentane er på tur og blir etter planen borte til søndag, opplyser Bjørkås.

Faregrada for snøskred er på 3, som betyr at det er stor fare. Det er første gongen denne vinteren at det blir gjennomført evakuering på Svalbard, opplyser Bjørkås.

Det er venta sterk søraustleg vind og snø laurdag og søndag. I tillegg ligg det ein del snø i fjellsidene. Det kan mellom anna vere fare for skavlnedfall som kan utløyse større skred som kan no bygningane som ligg på austsida av vegen i Nybyen. Det kan òg oppstå skred i fjellsida.

Sysselmannen innfører òg opphalds- og ferdselsforbod i eit område på oversida av busetnaden i Lia. Fleire skuterløyper blir stengde som følgje av forbodet.

