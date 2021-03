Barnetoget i Oslo blir avlyst – blir ei annleis 17. mai-feiring

innenriks

I fjor vart det store barnetoget avlyst, og erstatta av ei svært redusert utgåve. Nasjonaldagfeirande nordmenn vart viste til eigne kohortar der fleire feira ved å klappe frå balkongar, terrassar og vindaugskarmar.

I år var håpet at det ville bli mogleg med ei meir normal feiring. Det skjer ikkje. Smittetrykket og nedstenginga har gjort at 17. mai-komiteen i Oslo no avlyser barnetoget.

Det stadfestar komiteen i ei pressemelding fredag.

– Det er inga lett avgjerd å ta, men det er ei nødvendig avgjerd. Både eg og resten av 17. mai-komiteen er oppteken av at Oslos befolkning skal få feire denne dagen. I år som i fjor blir det ei annleis feiring, seier komitéleiar Rauand Ismail (MDG).

Jobbar med detaljane

– Vi jobbar framleis med detaljane, men vi kan love at vi vil ta vare på verdiane og tradisjonane som denne dagen handlar om: Demokrati, samhald, barn og glede. I år har eg lyst til at feiringa skal dedikerast litt til alle ungdommane og elevane i Oslo som har mista ei viktig ungdomstid, seier Ismail.

Komiteen varslar at det vil bli publisert program for nasjonaldagsfeiringa fortløpande på nettsidene Oslo kommune.

Vil gi barna ein fin dag

Ordførar Marianne Borgen (SV) seier at det viktigaste no blir å sørgje for at nasjonaldagsfeiringa likevel blir eit avbrekk frå slitet til pandemien.

– 17. mai er ein viktig dag for oss alle, og han er kanskje endå viktigare no. Viktige merkedagar får ein endå større verdi i ei tid som dette. Vi er slitne alle saman, og mange har hatt det vanskeleg dette året, seier ordførar Marianne Borgen (SV).

– For barn og unge har kanskje 17. mai-feiringa vore eit lyspunkt å sjå fram til. Saman skal vi trass i restriksjonar og avlyst barnetog, gi barn og unge ein dag med glede og ei kjensle av tilhøyrsel, seier ho.