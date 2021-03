39 nye smitta i Bergen

innenriks

32 av dei nye tilfella er nærkontaktar. Tre har ukjend smitteveg og fire har usikker smitteveg, opplyser Bergen kommune.

Snittet i Bergen kommune den siste veka er 19 smitta, medan talet er 14 dei 14 siste dagane. Så langt har 5.102 personar i Bergen fått påvist smitte.

3.408 personar testa seg torsdag, noko som er ny rekord i kommunen.

Kommunen opplyser at dei i tillegg har fått melding om 21 nye mutasjonar, alle britisk variant.

– Reist heim i god tru

Bergen kommune uttrykte torsdag bekymring over stigande smitte blant studentane. Då vart det meldt om 44 nye smitta i Bergen, 30 av dei er i alderen 20 til 29 år – mange av desse er studentar.

Bergensavisen skriv fredag at fleire studentar allereie har reist heim til påske når smittesporarane tek kontakt for å varsle om ein positiv test eller at dei er nærkontakt til ein som er stadfesta smitta.

– Dei som har reist heim, har gjort det i god tru. Det er ikkje noko dei kan kritiserast for, men vi ber om at dei som er sjuke eller i karantene, ikkje reiser med mindre det er heilt spesielle tilfelle, seier smittevernoverlege Egil Bovim.

– Ikkje tid for festing

Etter dei høge tala torsdag sa medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen til Bergens Tidende at mykje tyder på stigninga kan vere starten på den tredje bølgja.

Smittevernoverlege Frank van Betten seier at det er heilt avgjerande at alle følgjer smittevernreglane som gjeld, dersom ein skal unngå ei ny smittebølgje.

– Det er ikkje tid for festing no, og det er viktig at alle følgjer den nye regelen om at ein ikkje bør ha besøk av fleire enn to gjester samtidig, seier van Betten til nettsidene til kommunen.

