Villaks og villrein blir vurdert som nye kandidatar for raudlista

innenriks

Artsdatabanken har opna for innsyn i dei førebelse vurderingane for Norsk raudliste for artar. Lista blir revidert kvart sjette år. I materialet som er lagt fram, legg dei opp til at situasjonen for villaksen og villreinen bør oppgraderast frå kategorien livskraftig til nær trua.

Skrantesjuke

For villrein har ein sett ein nedgang for bestanden. Heile villreinbestanden i Nordfjella er avliva på grunn av den dødelege sjukdommen skrantesjuke. Det er òg anslått at dyr vil bli avliva i Hardangervidda for å avgrense smitte. Samtidig er leveområda til dyra under press når naturlege habitat og beiteområde blir etne opp og blir delte opp på grunn av utbygging.

For villaksen er det òg ein nedgang, viser rapporten. Oppdrettslaksen er den største trusselen.

– Lakselus og rømd oppdrettslaks er vurdert som ikkje stabiliserte bestandstruslar, skriv dei, medan det for andre bestandstruslar er meir stabilisert. Villaksen gyter i rundt 450 elvar langs kysten i landet. Mellom 1983 og 2019 er talet på vaksne laksar som vender tilbake frå havet, halvert.

91 ekspertar

Omkring 23.000 artar er til førebels vurdering. Den endelege konklusjonen kjem i november. Då blir den noverande lista, som er frå 2015, erstatta.

– Det betyr at alle som ønskjer det, kan sjå dei førebelse resultata. Artsdatabanken gjer dette for at alle som måtte ha utfyllande informasjon om artane, får høve til å bidra, seier Snorre Henriksen som er prosjektleiar for raudlista for artar i Artsdatabanken.

Fleire komitear med til saman 91 ekspertar er med på arbeidet med å vurdere om artar skal raudlistast. Dei førebelse listene vart publiserte torsdag klokka 10 med eit webinar med fleire av ekspertane. Det blir teke imot innspel fram til 2. mai.

«Mismatch» for haren

For ulven er situasjonen framleis alvorleg. Ekspertane hos Artsdatabanken vurderer at han framleis skal karakteriserast som kritisk trua, som er den siste kategorien før utdøydd.

– Ulv blir vurdert som kritisk trua fordi arten har svært få reproduserande individ i Noreg, skriv leiar Katrine Eldegard i ekspertkomiteen for pattedyr.

Også haren har det utfordrande, og han kan vere nær trua. Det er klimaendringar som skaper problem for haren. Den kvite pelsen gjer han synleg når snøen forsvinn på grunn av smeltinga. Ein «mismatch» aukar det såkalla predasjonstrykket – delen harar som blir drepne av andre dyr.

For rypene går det betre. Ekspertkomiteen for fuglar foreslår at både fjellrype og lirype blir nedgraderte til kategorien livskraftig, sidan bestanden er stabilisert.

– Han er endra frå førre raudlistevurdering på grunn av reell populasjonsendring, skriv komiteen, men utviklinga bør likevel følgjast nøye. Spesielt for lirype.

Endra status

Prosjektleiaren for raudlista seier at dei så langt ikkje har samanlikna resultata for 2021 for å sjå på utvikling og endringar frå 2015. Men frå 2010 til 2015 var det 2.302 artar som fekk endra status.

– Ein art kan få mindre alvorleg kategori fordi nedgangen har minka. Men ein kan ikkje dermed seie at det går betre med arten, men at utviklinga er mindre alvorleg og arten har fått ein mindre alvorleg kategori, seier Snorre Henriksen.

Han viser likevel til eit knippe av artar som kan vise til tommel opp for utviklinga.

Ein av dei er fisken blåsteinbit. Han gyter djupare enn 400 meter langs kontinentalskråninga mot Norskehavet. Blåsesteinbiten kan sjå fram til å få vurdert statusen oppgradert til livskraftig. Det går òg betre for den isolerte bestanden av selarten steinkobbe, som held til på Svalbard, og som har vore klassifisert som sårbar. Han kan no i staden bli vurdert klassifisert som nær trua.

Sopptypen flammekjuke, som finst i eldre og fuktig granskog på høg bonitet (produksjonsevne), er i framgang. No er han kjend på 46 stader i Noreg. Han blir vurdert å bli klassifisert som nær trua, etter å ha vore sterkt trua.

Den store vepsen geithams, som ein tilbake i 2006 rekna med var utdøydd, er i ekspansjon. Han blir no klassifisert som livskraftig.

(©NPK)