Ordførar Eva Vinje Aurdal seier at kommunen no overvaker og vurderer situasjonen heile tida.

– Vi handlar etter dei retningslinjene som er gitt og dei råda vi får i dialog med FHI og Statsforvaltaren. Frå i går har vi fått ein situasjon med meir smitte, seier ho i ei pressemelding.

– Akkurat no har vi ikkje full oversikt over smittespreiinga. Derfor vel vi å gå over til raudt nivå på skulane våre, seier ho vidare.

Onsdag vart det registrert to nye smittetilfelle i Ålesund.

