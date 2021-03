Røde Kors passar på i påskefjellet og ved sjøen

innenriks

– Vi håpar og trur at mange vil trekkje ut i naturen denne påska, og då skal dei vere trygge på at våre frivillige er klare til å rykkje ut på kort varsel for å hjelpe der det er behov, seier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Hjelpekorpsa har rundt 6.000 medlemmer, og i ei vanleg påske blir det gjennomført over 200 søk- og redningsoppdrag. I tillegg blir det behandla i snitt over 600 store og små skadar ved skianlegg, ved sjøen og på høgfjellet.

Rundt 150 hytter fungerer som vaktstasjonar i fjellet og langs kysten. Mange frivillige har forsterka heimevakt i ferien, slik at dei raskt kan trå til i nærområdet viss uhellet er ute.

Røde Kors ber alle om å følgje gjeldande råd og reglar. Organisasjonen påpeikar at i år blir koronavit og fjellvit like viktig å ha i bakhovudet:

– Vel gjerne turmål der det vanlegvis ikkje er så mange, og ta to steg til sida viss det blir vanskeleg å halde tometeren.

