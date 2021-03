Nakstad skeptisk til forbod mot innanlandsreiser

innenriks

Det seier Nakstad til VG etter at fylkesordføraren i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), i Klassekampen torsdag tok til orde for reiseforbod mellom fylke og regionar i Noreg.

Sandvik reagerer på dei nye, strenge nasjonale tiltaka – og meiner regjeringa i staden for strenge tiltak der smitten er låg, burde sett foten ned for reising i påskeferien på kryss og tvers av landet.

Til VG seier Nakstad at det er ein sterk oppmoding der det allereie er strenge tiltak, om å unngå unødvendige reiser over kommunegrensene.

– Det er noko av grunnen til at kjøpesenter er stengde, for å unngå at folk reiser over kommunegrensene for å handle. Så det ligg for så vidt inne i tiltaka allereie, seier Nakstad.

Han legg til at dei aller fleste som reiser mellom kommunar og fylke i dag, gjer det fordi det er nødvendig.

– Viss vi skulle stoppe det, ville det vere veldig, veldig inngripande, seier Nakstad.

(©NPK)