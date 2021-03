Mus skaper problem – Maarud trekkjer potetgull

innenriks

– Ei totalvurdering av hendinga tilseier at det er avgrensa til éin pose. Maarud vel likevel å kalle tilbake alle produkt som vart produserte på same tidspunkt. Tilbaketrekkinga gjeld best før datoen 21.06.2021, skriv Maarud i ei pressemelding.

Alle som har kjøpt salt og pepar-potetgull med denne datomerkinga, kan kaste innhaldet og sende posen til Maarud for å få pengane igjen.

– Maarud beklagar på det sterkaste. Det er viktig for oss å levere på dei strenge kvalitetskrava våre og i samsvar med den kvaliteten forbrukarane forventar. Når vi ikkje kan garantere det, har vi valt å trekkje denne enkeltproduksjonen frå marknaden, seier kommunikasjonsansvarleg Cathrine Moksnes i Maarud.

Potetgull-selskapet varslar no ein gjennomgang av saka saman med Mattilsynet og skadedyrkontroll.

– Vi har strenge rutinar og omfattande tiltak for å førebyggje slike hendingar, men det vil alltid vere ein viss risiko ved varetransport ut og inn av portar i produksjonslokalet, opplyser Maarud.

Butikkar som har fått varene levert, er varsla og vil fjerne posane frå hyllene.