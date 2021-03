MDG-leiaren kallar Vedum barnsleg

innenriks

I ein førehandsinnpelt opningstale til MDGs digitale landsmøte torsdag trekte Bastholm fram Vedums stunt i vinter der han parkerte dieselbilen sin på Tøyen i Oslo og erklærte at Sp seier nei til soner i byane der det blir forbode å køyre med bensin- eller dieselbil.

– Det er altså ikkje MDG han plagar med å vere så barnsleg, sa Bastholm i talen.

Ifølgje henne er rollene liksom bytt om i klimadebatten.

– Dei vaksne oppfører seg som barn, og ungane har vorte dei vaksne.

Uviss på Støre

I talen åtvara Bastholm òg mot å byggje opp for store forventningar til eit regjeringsskifte.

– Vi i Dei Grøne har sagt at vi ønskjer regjeringsskifte. Vi har sagt at vi vil gå til Arbeidarpartiet og SV først for å sjå om vi kan få gjennomslag med dei for politikken vår. Men la oss vere ærlege: Vi har ingen garanti i det heile for at Arbeidarpartiet og SV kjem til å levere betre på klima og natur enn Høgre og Venstre, sa ho.

– Då Ap, Sp og SV sat i regjering sist, leverte dei elendig klimapolitikk: Ola Borten Moe opna det sårbare Barentshavet på vidt gap for oljeleiting. Utsleppa gjekk ikkje ned. Men oljeinvesteringane – dei gjekk opp, sa ho.

Håpar på 7 prosent

Det einaste MDG kan gjere, slo Bastholm fast, er å stå på for å bli så stort at Arbeidarpartiet-leiar Jonas Gahr Støre ikkje kjem utanom partiet.

MDG har som mål å nå 7 prosent i valet, men har hatt ein nedgåande tendens på meiningsmålingane og ligg under sperregrensa på 4 prosent i gjennomsnittet av målingar i mars.

– Utan eit MDG på vippen som ei ny regjering er avhengig av for fleirtal, så risikerer vi no ein reprise av den gamle, trauste såkalla raudgrøne regjeringa, åtvara Bastholm i landsmøtetalen.

– Den einaste store forskjellen kan bli at Sp har vorte større, gråare og endå meir naturfiendtleg.

