Lærarane fekk lågast lønnsvekst i 2020

innenriks

Medan lønnsoppgjeret i fjor enda med ei ramme på 1,7 prosent, fekk lærarane samla sett ein lønnsvekst på berre 1,2 prosent – eit halvt prosentpoeng lågare.

Det går fram av den endelege TBU-rapporten som vart offentleggjord torsdag. Det nye i rapporten er tal for årslønnsvekst i kommunane.

Krevjande forhandlingar

Rapporten kjem samtidig med at LO og NHO sit i intense forhandlingar om ramma for lønnsoppgjeret for frontfaget. Partane har frist til midnatt på å bli ferdige.

Den såkalla frontfagsmodellen skal verne konkurranseutsett industri mot at norske lønningar blir mykje høgare enn hos konkurrentane i utlandet. Lønnsoppgjeret til alle andre sektorar skal følgje ramma som blir sett i industrien.

I år er det stor uro i offentleg sektor, særleg blant sjukepleiarane og lærarane, etter at det tidlegare i år vart kjent at det berre er offentleg sektor som har halde seg til ramma på 1,7 prosent.

Lønnsfest

Til samanlikning fekk industrien ifølgje TBU ein lønnsvekst siste år på 2,2 prosent, medan tilsette i varehandelen enda med heile 3,6 prosent meir i lønningsposen.

Også i finansnæringa fortsette lønnsfesten med ein oppgang på 2,9 prosent. Dei siste ti åra har tilsette innan finans hatt klart størst lønnsvekst av alle sektorar.

Staten enda samla med ein lønnsvekst på 1,8 prosent. Men deler av auken kjem av høg lønnsvekst i Forsvaret. Blir dette halde utanfor, er lønnsveksten i staten på 1,5 prosent.

Kommunetilsette utanom lærarar enda med ein lønnsvekst på 1,9 prosent.

– Sørgjeleg

Tala provoserer leiar for Akademikerne Kari Sollien.

– Oppgjeret i fjor var svakt for heile offentleg sektor, men éi gruppe skil seg ut ved å vere endå meir sørgjeleg: Dei som jobbar i skulen, seier ho til NTB.

Akademikerne, som mellom anna organiserer lektorar, krev eit reelt løft i år.

– Det er heilt avgjerande for å sikre høg kvalitet i skulen i åra som kjem, påpeikar Sollien.

Noko av den låge lønnsveksten til lærarane kan forklarast med større bruk av vikarar og lærarar utan godkjend utdanning, noko som dreg gjennomsnittslønna ned. Når desse blir trekte frå, endar lønnsveksten for lærarane på 1,5 prosent.

Ifølgje nestleiar Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet har ytterlegare to forhold medverka til den svake lønnsveksten: lågare overheng og lønnsgliding blant undervisningstilsette enn for andre grupper.

– Sagt på ein annan måte – den lønnsveksten som skjer lokalt, utanfor sentrale lønnsoppgjer, treffer ikkje undervisningstilsette. Resultatet er vi på ingen måte fornøgd med, seier Skyvulstad til NTB.

Unio har stilt krav om klar kjøpekraftforbetring i oppgjeret i år.

– Tvangstrøye

NHO har tidlegare forklart oppgangen i industrien med at mange av dei dårlegast betalte mista jobben eller vart permitterte i koronaåret 2020, og at gjennomsnittslønna dermed vart høgare.

TBU-rapporten viser likevel at slike forhold ikkje har hatt nemneverdig betydning for lønnsveksten i industrien.

– NHO og fleire andre arbeidsgivarar kan altså ikkje bortforklare lønnsveksten i privat sektor, slår Unio-leiar Ragnhild Lied fast.

Både Unio og Akademikerne meiner at frontfaget har utvikla seg til ei tvangstrøye i forhandlingane i offentleg sektor, der arbeidsgivarar held seg til ramma industrien set, som eit absolutt tak.

– Dette må ta slutt. Vi må ha eit handlingsrom til reelle forhandlingar, slår Lied fast.

– Det at frontfagsanslaget avvik såpass mykje frå realiteten, understrekar ytterlegare kor gale det er at det blir tolka som fasit, seier Sollien.

(©NPK)