Kunnskapsdepartementet gjer ikkje endringar i opptaksreglane til høgare utdanning til hausten

Kunnskapsdepartementet har sett på ulike modellar for opptaket til haust for høgare utdanning. Men etter å ha vurdert konsekvensane av alle forslaga og analysar av opptaket frå i fjor, har departementet landa på at det beste er å ikkje gjere endringar, seier Asheim.

– Dette er ikkje ei avgjerd vi har teke lett på. Vi har snudd alle steinar og prøvd å finne andre løysingar som både treffer godt og er rettferdige, seier statsråden.

Greidde ut moglegheiter

Elevane som går ut av vidaregåande i år, har gått halve skuleløpet sitt under koronakrisa.

Skriftleg og munnleg eksamen for avgangselevar på vidaregåande skule vart avlyst i fjor som følgje av koronapandemien. I år er skriftleg eksamen avlyst.

Kunnskapsdepartementet bad i februar Unit, som er direktoratet som har ansvaret for å gjennomføre opptaket, om å greie ut moglegheiter for endringar som tok høgd for den ekstraordinære situasjonen.

– Umogleg

Dei har mellom anna sett på forslag om at eksamenskarakter ikkje skal telje for nokon, at kvoten burde bli delt opp i tre, eller om kulla skal konkurrere mot ulike poenggrenser. Alle modellane ville hatt uheldige konsekvensar for enkelte grupper, ifølgje Asheim.

– Det har vist seg umogleg å finne ein heilt ny modell som gjer det rettferdig for alle. Det som er så vanskeleg med dette, er at vi ikkje veit korleis karaktersnittet til elevane vil sjå ut til sommaren, seier Asheim.

Årsakene som blir oppgitt for ikkje å gjere endringar no, er mellom anna at ein må gjere vurderingar som kan slå heilt feil ut, når det gjeld karaktersnitt eller talet på søkjarar frå ulike kull. Karaktersnittet kan like gjerne gå ned, ikkje opp til sommaren, trass i avlyste eksamenar, seier Asheim.

