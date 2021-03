innenriks

– Eg er glad for at komiteen leverer eit forslag til nytt sentralstyre med dyktige KrF-arar som utfyller kvarandre og ønskjer å leggje ned ein innsats for partiet. Vi er inne i eit viktig valår, og komiteen er overtydd om at desse vil markere KrF tydeleg i tida framover, seier leiaren av valkomiteen Olav Moe i ei pressemelding.

Partiet skal ha landsmøte frå 29. april til 2. mai.

