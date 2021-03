Klimakrasj på Stortinget

innenriks

– Verda står på randa av ei klimakrise. I ein så alvorleg situasjon er det heilt utruleg at regjeringspartia vel å slå seg saman med Frp og stemme mot alle forslag som trengst for å kutte utsleppa, seier SVs Lars Haltbrekken.

Han ser med stort vonbrot på innstillinga som Stortingets energi- og miljøkomité no har gitt frå seg i forhandlingane om klimaplanen til regjeringa.

I innstillinga kjem det fram at berre 5 av totalt 478 forslag i saka får fleirtal når saka blir behandla i plenum etter påske.

Haltbrekken la sjølv 241 forslag på bordet. Alle fell.

Ingen vesentlege endringar

Konsekvensen er at klimameldinga ligg an til å bli lagd ved protokollen utan vesentlege endringar. Det kan i seg sjølv sjåast som ein siger for regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF, som er i mindretal.

Den offisielle bodskapen frå regjeringspartia har vore at dei ønskjer «så bred enighet som mulig» om klimameldinga, som er regjeringsplanen for korleis Noreg skal no klimamåla for 2030.

Men på bakrommet har bodskapen vore annleis. Etter det NTB forstår, har haldninga vore at det viktigaste er å sikre at regjeringa ikkje får noko fleirtal mot seg.

– Hovudlinjene i meldinga ligg fast. Det er ikkje fleirtal mot nokon av hovudlinjene i meldinga, seier Høgres energi- og miljøpolitiske talsperson Stefan Heggelund, som har vore saksordførar for Stortingets behandling av klimameldinga.

Fem forslag

MDG-leiar Une Bastholm reagerer sterkt på framgangsmåten til regjeringa i saka.

– Det er jo ikkje verdig, gitt kor viktig denne klimaplanen er for svaret vårt på det alle kallar den største utfordringa i vår tid, altså klimakrisa, seier Bastholm til NTB.

Ho meiner utfallet kunne vore heilt annleis viss regjeringspartia hadde invitert til reelle forhandlingar.

Det var fem forslag frå Frp som til slutt fekk gjennomslag i komitébehandlinga:

* Eit krav om at regjeringa snarast mogleg må lansere rettleiaren sin for konsesjon for havvind.

* Eit krav om endring i avgifta for avfallsforbrenning.

* To forslag om utbygging av infrastruktur i transportsektoren.

* Eit krav om forlenging av NOx-avtalen for næringslivet til 2027.

– Forlenging av NOx-avtalen er noko som har vore etterspurt av aktørane i næringslivet, peikar energi- og miljøpolitisk talsperson Terje Halleland i Frp på.

CO2-avgift

Sjølve kjernen i klimaplanen er eit forslag om å auke CO2-avgifta til 2.000 kroner per tonn innan 2030, meir enn ei tredobling samanlikna med dagens nivå på 590 kroner per tonn.

Både Frp og Sp har avvist ein slik auke som heilt uaktuell.

– Det er sjokkerande at regjeringa og fleire av dei andre opposisjonspartia vil ramme industrien på denne måten, seier Halleland.

Partia har òg vore djupt splitta om korleis den auka CO2-avgifta skal slå ut på bensin og diesel. Frp og Sp har gått inn for full kompensasjon gjennom kutt i andre drivstoffavgifter, slik at avgiftsauken ikkje fører til nokon auke i pumpeprisen. Ap har for sin del gått inn for å kompensere delvis slik at avgiftsauken berre får halv effekt.

Det ligg ikkje an til at nokon endringsforslag i desse spørsmåla vil få fleirtal.

